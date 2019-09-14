رويترز: تعطل صادرات النفط السعودي بعد الهجوم على أرامكو.. والمملكة تنفي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن الإنتاج النفطي السعودي وصادرات المملكة تعطلت بعد هجمات بالطائرات المسيرة على منشأتين لشركة أرامكو اليوم السبت، أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وذكرت أحد المصادر لوكالة رويترز أن الهجمات تؤثر على إنتاج 5 ملايين برميل من النفط يوميا أي قرابة نصف الإنتاج الحالي للمملكة. ولم يخض في تفاصيل.

من جانب آخر نقلت رويترز عن التلفزيون السعودي اليوم السبت قوله إن صادرات المملكة النفطية مستمرة.

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جاء ذلك بعد هجوم بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية في وقت مبكر يوم السبت، وأعلن الحوثيون باليمن المسؤولية عنه.

وقالت السعودية إن الحريق الذي تسبب فيه الهجوم بات تحت السيطرة.

وتدير أرامكو أكبر مصفاة لتكرير النفط ومعالجة الخام في العالم في بقيق بالمنطقة الشرقية. وتزيد الطاقة التكريرية للمصفاة عن سبعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا.