جامعة العريش تعلن افتتاح كلية الطب العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أشرف سويلم

أعلنت جامعة العريش، اليوم السبت، افتتاح كلية الطب البشري العام القادم، بالإضافة لتوقيع بروتوكول لاستخدام مستشفى العريش العام كمستشفى تعليمي، وتخريج كوادر طبية لسد العجز في الأطباء بالمستشفيات، وفتح أقسام جديدة لإتاحة فرص العمل أمام أبناء المحافظة.

وقال الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، إن انطلاق الدراسة بكلية طب العريش، حلم ينتظر كل أهالي شمال سيناء تحقيقه، لافتًا إلى المميزات التي ستتوفر في الكلية، وكادر العمل نظرًا لدعم الدولة الذي تحظى به سيناء، خاصًة أن المحافظة في احتياج شديد لكلية طب لسد العجز في التخصصات.

وأوضح الدكتور حبش النادي، أنه سيجري إنشاء فصول لكلية الطب، تبدأ من السنة الخامسة والسادسة بالنسبة للدارسين الحاليين في كليات الطب، وسوف يجري افتتاحها العام الجامعي القادم 2020\2021، وسيواكب إنشاء الكلية إنشاء مستشفى جامعي ومعهد للتمريض.

وأكد أهمية توفير كوادر طبية تعليمية على مدار الأسبوع، للصالح العام لكادر العمل والطلبة والمرضى الذين ستقدم لهم الخدمة، وأهمية الكادر البشرى، لافتا إلى أنه لن تكون هناك عقبات في التجهيزات.

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وتابع أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لاستخدام مستشفى العريش العام كمستشفى تعليمي، لحين إقامة المستشفى التعليمي الخاص بكلية الطب، كبداية لتوفير الخدمة الطبية المتخصصة لأبناء المحافظة، وسد العجز في التخصصات الطبية داخل المحافظة ورفع مستوى المنظومة العلاجية، وتغطية احتياجات جميع المنشآت الخاصة بالرعاية الصحية، وتحسين الجودة، إلى جانب توفير الكوادر المتخصصة من أساتذة ومدرسين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم داخل الكلية.

وأضاف رئيس جامعة العريش، أن لجنة من المجلس الأعلى للجامعات قامت بزيارة الجامعة لمعاينة المنشآت وإعداد تقرير لإصدار القرار الجمهوري بإنشاء الكلية لبدء الدراسة بها العام الدراسي القادم 2020\2021م، لافتا إلى أن مبنى كلية الطب البشري أهم المنشآت في جامعة العريش، التي تنتظر شمال سيناء تشغيلها العام الدراسي المقبل.

وأضاف أن هناك عددا من التخصصات الجاري إنشاؤها قريبا والتي ترتبط مع البيئة التابعة لشبة جزيرة سيناء، وستساهم في فتح مجالات كثيرة للعمل أمام أبناء المحافظة واكتشاف واستخراج الثروات الطبيعية في سيناء، وإنشاء كلية الثروات الطبيعية والتقنية الحيوية، ستتيح دراسة برنامج "النانو تكنولوجي" وهو برنامج مسئول عن دراسة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبرنامج" البايوتكنولوجي" وهو برنامج مسئول عن التكنولوجيا الحيوية، إلى جانب برامج الطاقة الجديدة والمتجددة لاستغلال طاقة الرياح والشمس في توليد الطاقة واستخراج مياه الآبار.

ونوه بأن كلية العلوم تحتوى أيضا على أقسام مثل الكيمياء الحيوية، والفيزياء، والميكروبيولوجي، وجميعها أقسام مهمة لاستخراج الثروات المعدنية من باطن الأرض، إلى جانب إنشاء كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية بالجامعة، والتي ستحقق إضافة قوية للنهوض بالثروة السمكية في مصر.