ضبط 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة وسرقوا شقة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة في ضبط أربعة أشخاص قاموا بسرقة مبالغ مالية وهواتف محمولة من أحد المساكن بانتحال صفة رجال شرطة في مصر القديمة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة أمن من (3 أشخاص يحملون جنسية دولة عربية - جميعهم مقيمين بدائرة القسم).. بأنهم حال تواجدهم بالشقة سكنهم فوجئوا بحضور مجموعة من الأشخاص ادعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا بتفتيشهم والاستيلاء منهم على (مبلغ 3000 ريال سعودي- مبلغ 10 آلاف جنيه- 4هواتف محمولة) ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (ربتي منزل بالاشتراك مع 3عاطلين سبق اتهام أحدهم في قضية "مخدرات").

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا أحدهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف المتهمتان المنزل بأنهما نظراً لتعرفهما السابق بالمجني عليهم وعلمهما باحتفاظهم بمبالغ مالية بمسكنهم، خططوا لسرقتهم بالاشتراك مع باقي المتهمين، وفي سبيل ذلك قامتا بتسهيل دخول المتهمين، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم بإرشادهم ضبط مبلغ 1500 ريال سعودي، مبلغ 2000 جنيه مصري، هاتف محمول بمسكنهم، وأقروا بأن باقي المسروقات بحوزة المتهم الهارب.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين المضبوطين واتهموهم والهارب بارتكاب الواقعة جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.