تركيا: محامو السياسي الكردي البارز دميرطاش يطالبون أنقرة بإطلاق سراحه

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول- (د ب أ):

قال محامو السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية اليوم السبت، إنه يتعين إطلاق سراحه بعدما قضى حوالي ثلاث سنوات في السجن.

واستشهد المحامون بحكم أصدرته محكمة تركية في وقت سابق بإخلاء سبيل دميرطاش.

وأصدرت محكمة في العاصمة التركية أنقرة قرارا الاسبوع الماضي بالإفراج عن دميرطاش، ورغم ذلك، لايزال الرجل سجينا.

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وتحتجز السلطات التركية دميرطاش، الذي كان رئيسا مشاركا لـ "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد، منذ نوفمبر عام 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في البلاد في وقت سابق في نفس العام.

وأكد المحامون اليوم أن إطلاق سراح دميرطاش، ليس تفضلا سياسيا بل هو حق أصيل له.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت السلطات التركية في نوفمبر عام 2018, بالإفراج عن دميرطاش، ولكن أنقرة لم تفعل.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة الأوروبية يوم الأربعاء المقبل لطلب جديد من محاميي دميرطاش للإفراج عنه.