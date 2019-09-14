بعد شهرين .. البيت الأبيض يعترف بقتل نجل أسامة بن لادن بعملية أمريكية

أعلن البيت الأبيض في بيان يوم السبت مقتل حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب،وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال البيت الأبيض إن العملية تمت في منطقة الحدود بين أفغانستان وباكستان.

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وأضاف البيان ”لا يحرم مقتل حمزة بن لادن القاعدة من مهارات قيادية

مهمة ومن رمزية الصلة بوالده فحسب بل أيضا يقوض أنشطة مهمة في عمليات التنظيم“.

وكانت تقارير صحفية أميركية قد ذكرت في يوليو الماضي أن حمزة قُتل، نقلا عن مصادر في المخابرات الأمريكية لم تحددها.