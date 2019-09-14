أعلن البيت الأبيض في بيان يوم السبت مقتل حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب،وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
وقال البيت الأبيض إن العملية تمت في منطقة الحدود بين أفغانستان وباكستان.
وأضاف البيان ”لا يحرم مقتل حمزة بن لادن القاعدة من مهارات قياديةمهمة ومن رمزية الصلة بوالده فحسب بل أيضا يقوض أنشطة مهمة في عمليات التنظيم“.
وكانت تقارير صحفية أميركية قد ذكرت في يوليو الماضي أن حمزة قُتل، نقلا عن مصادر في المخابرات الأمريكية لم تحددها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شهرين .. البيت الأبيض يعترف بقتل نجل أسامة بن لادن بعملية أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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