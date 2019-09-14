مسئولون سودانيون يبحثون مع رئيس إريتريا دعم العلاقات الثنائية

بحث رئيسا مجلسي السيادة والوزراء بالسودان عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك، كل على حدة، مع الرئيس الاريتري أسياسي أفورقي، العلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى البرهان مع أفورقي في مستهل زيارته إلى الخرطوم، وبحثا العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين السودان وإريتريا.

وقال مجلس السيادة، في بيان اليوم السبت، "إن اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بأمن منطقة القرن الإفريقي".

وقال عمر منيس وزير شئون مجلس الوزراء، في تصريح عقب اللقاءين، "إن الجانبين تناولا أنسب السبل والوسائل لتطوير العلاقات

القائمة بين البلدين، والآليات المناسبة لتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، مشيرا إلى ما يربط بين البلدين من علاقات تاريخية".وأوضح أن لقاء البرهان مع أفورقي تناول التشاور حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، اللتين تربطهما أواصر تاريخية وثقافية واجتماعية، فضلًا عن بحث مجمل القضايا المتداخلة بينهما، كونهما جارتين تربطهما مصالح ومنافع مشتركة.