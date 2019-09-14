الجهات التنظيمية الأمريكية والأوروبية تراجع سلامات أدوية للحموضة مثل زانتاك

قالت الجهات المنظمة لقطاع الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا يوم الجمعة إنها تراجع سلامة عقار رانيتيدين الذي يستخدم لعلاج الحموضة، والمعروف باسمه التجاري زانتاك بعدما عثرت على آثار شوائب قد تسببالسرطان في بعض نسخ الدواء.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها اكتشفت الشوائب التي يطلق عليها اسم إن-نيتروسوديميثيلامين في بعض العقاقير التي توجد بهامادة رانيتيدين.
وقالت الإدارة الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية إنهما ستراجعان سلامة العقار، لكنهما لا تنصحان المرضى حاليا بالتوقف عن تناوله.
كانت صيدلية فاليشور، وهي صيدلية إلكترونية تختبر العلاجات التي تبيعها لرصد أي عيوب، أول من أبلغ الجهات التنظيمية بشأن الشوائب في عقاقير رانيتيدين.
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