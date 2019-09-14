البحرين تدين الهجوم الإرهابي على معملين لـ"أرامكو" بالسعودية

أدانت مملكة البحرين بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة (أرامكو) بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.
وشددت وزارة خارجية البحرين، وفقا لوكالة الأنباء
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، في وقت سابق اليوم، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة (أرامكو) في محافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار.
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