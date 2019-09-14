البحرين تدين الهجوم الإرهابي على معملين لـ"أرامكو" بالسعودية

أدانت مملكة البحرين بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة (أرامكو) بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

وشددت وزارة خارجية البحرين، وفقا لوكالة الأنباء

البحرينية "بنا"، على موقف البحرين الثابت ووقوفها إلى جانب السعودية ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها، مؤكدة دعمها للمملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، وتأييدها فيما تقوم به من جهود كبيرة ودور محوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، في وقت سابق اليوم، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة (أرامكو) في محافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار.