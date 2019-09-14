الإمارات تدين الهجوم على معملين نفطيين في السعودية

أدانت الإمارات، السبت، الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لأرامكو السعودية. وقال بيان إماراتي، إن تلك الهجمات دليل على سعي الجماعات الإرهابيةإلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان التلفزيون السعودي، قد أعلن اليوم السبت، أنصادرات المملكة النفطية مستمرة. وشن الحوثيون هجوما على شركتين تابعتين لشركة النفط الوطنية السعودية أرامكو، في وقت مبكر من اليوم السبت، ما أسفر عن حريق تم السيطرة عليه.
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