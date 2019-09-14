البحرين تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على معملين لشركة "أرامكو السعودية"

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة، اليوم السبت، العمل الإرهابي، الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وشدّدت وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدّد استقرارها، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، وتأييدها فيما تقوم به من جهود كبيرة ودور محوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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