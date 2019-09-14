كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط ضحايا بحادث سير مروع في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الروسية، وفاة 7 أشخاص، وإصابة 21 أخرين، في تصادم حافلة للركاب وشاحنة في مقاطعة ياروسلافل وسط روسيا.

وذكرت الشرطة المحلية، اليوم السبت، أن بين القتلى سائقي الحافلة والشاحنة، وأن هناك طفلا في عداد المصابين، حسبما قالت قناة روسيا اليوم.

ووصلت إلى موقع الحادث تسعة فرق إسعاف وفرق من طب الكوارث، بما في ذلك فرق من مستشفى المنطقة المركزية.

وفتحت السلطات تحقيقا في ملابسات الحادث، في حين تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث نجم عن خروج الشاحنة عن مسارها إلى المسار المعاكس.

وفي سياق أخر أصيب 29 سائحا صينيا، اليوم الأحد، إثر اصطدام حافلة سياحية كانوا يستقلونها بأحد أعمدة الكهرباء شمال شرقى العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" فى نشرتها باللغة الإنجليزية أن قائد الحافلة فقد السيطرة عليها بسبب تراكم المياه فى الطريق، مما أدى إلى إصابة 29 سائحا من ركاب الحافلة التى كانت تقل 32 شخصا.

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وأشارت"روسيا اليوم" إلى أن المصابين يعانون من جروح وخدوش وأن 19 منهم نقلوا إلى المستشفى للعلاج من بينهم طفلان.

قال مسؤول كبير في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لـCNN، إن 4 محطات مراقبة نووية في روسيا توقفت عن إصدار أي بيانات فيما يتعلق بالانفجار النووي الغامض في 8 أغسطس آب الجاري، والذي تسبب في مقتل 5 علماء نوويين أثناء إحدى تجارب الصواريخ النووية.

وكانت CNN، كشفت في وقت سابق أن محطتين للمراقبة النووية، توقفتا عن إصدار أي بيانات في 10 أغسطس آب، أي بعد التفجير الغامض بيومين.

وأضاف المسؤول، "يواصل الخبراء التواصل مع متعاونينا في روسيا لاستئناف عمليات المحطات بأسرع ما يمكن".

وتوقفت محطات المراقبة النووية بشكل غامض بعد انفجار منشأة الصواريخ الروسية.

وتعمل محطات الرصد النووي في روسيا على مراقبة الجزيئات المشعة في الجو بعد الانفجار الذي أثار مخاوف بشأن زيادة محتملة في مستويات الإشعاع، وفق متحدث باسم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.