كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إرهابيو "النصرة" تمنع الأهالي من الخروج من إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منع إرهابيو "جبهة النصرة"، اليوم السبت، العديد من السيارات التي تقل الأهالي، من الخروج من محافظة إدلب بإطلاق الرصاص عليها، حسبما أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سانا" من ممر أبو الظهور بريف إدلب باستكمال الإجراءات اللوجستية في الممر لاستقبال الأهالي الراغبين في الخروج من مناطق سيطرة الإرهابيين بمحافظة إدلب.

وكان الإعلام السوري قد ذكر أن الحكومة فتحت معبر أبو الظهور الإنساني بالتعاون مع الجانب الروسي بهدف خروج المرضى والحالات الإنسانية من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة.

وقامت الحكومة السورية بتجهيز المعبر بمنظومات إسعافية، بالإضافة إلى خدمات نقل ومساعدات إنسانية للوافدين.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، مقتل 6 مدنيين على الأقل، معظمهم جراء قصف صاروخي لقوات النظام على جنوب محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أسبوعين.

وبدأ في نهاية أغسطس سريان وقف لإطلاق النار في إدلب (شمال غرب) ومحيطها أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق، إلا أنه يتعرض لخروقات متزايدة وفق المرصد.

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وتسبب قصف صاروخي نفذته قوات النظام الجمعة، على مدينتي معرة النعمان وكفرنبل في ريف إدلب الجنوبي بمقتل 5 مدنيين بينهم طفلة، فيما قتل مدني سادس جراء ضربات روسية استهدفت قرية في ريف إدلب الغربي، بحسب المرصد.

وبذلك، ارتفعت حصيلة القتلى بحسب المرصد منذ سريان وقف إطلاق النار، إلى 11 مدنياً، 8 منهم بقصف صاروخي ومدفعي لقوات النظام، وإثنان جراء غارات روسية، فيما تسببت غارات نفذتها قوات النظام بمقتل مدني واحد على الأقل.

وأفاد المرصد عن قصف بقذائف صاروخية تنفذه قوات النظام اليوم السبت، على مناطق عدة في جنوب إدلب وشمال اللاذقية وغرب حماة، غداة سقوط قذائف عدة ليلاً في محيط نقطة تتمركز فيها القوات التركية في قرية كفرحطاط في ريف إدلب الجنوبي.

وتركز الطائرات الروسية ضرباتها على مواقع مجموعات متشددة في ريفي إدلب الغربي واللاذقية الشمالي الشرقي، بحسب المرصد.

وخلال الأيام العشرة الأولى من الهدنة، توقفت الغارات تماماً كما هدأت المواجهات الميدانية بين قوات النظام والفصائل المتشددة والمعارضة عند أطراف المنطقة. إلا أن ذلك لم يحل دون استمرار القصف المدفعي والصاروخي، بينما شنّت طائرات روسية وأخرى سورية غارات على مناطق عدة خلال الأيام القليلة الماضية.