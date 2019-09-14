كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تعلن عن تدابير جديدة لتحسين الاقتصاد وزيادة الصادرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السلطات الهند عن مجموعة جديدة من الإجراءات لوضع حد للركودالاقتصادي الحالي.

وأعلنت وزير المالية الفيدرالي نيرمالا سيترامان، اليوم السبت عن مجموعة من الإجراءات لتعزيز الصادرات ورفع القطاع العقاري.

وقالت وزير المالية الفيدرالي نيرمالا سيترامان، إن التضخم منخفض وتحت السيطرة، وهناك علامة واضحة على انتعاش الإنتاج الصناعي.

وأضافت، أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) قوي حتى الآن، وهناك علامة على إحياء تداول العملات الأجنبية، خاصة في نهاية أغسطس.

وتشمل الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها لزيادة الصادرات؛ تغطية تأمينية أعلى للبنوك التي تقرض رأس المال العامل للتصدير.

وأوضحت "سيترامان": "أن الحكومة تعمل على تقليل الوقت اللازم لتصدير البضائع عن طريق زيادة الاستفادة من التكنولوجيا. ويتم وضع خطة عمل لتقليص وقت الانتقال في المطارات والموانئ وفقًا للمعايير الدولية التي من المقرر تنفيذها بحلول ديسمبر 2019.

كما أعلنت الوزير، أنه تم إنشاء بعثة استخدام اتفاقية التجارة الحرة (FTA) للاستفادة من التعريفات الميسرة في كل اتفاقية تجارة حرة.

وعلى جبهة الإسكان، أعلنت الحكومة عن تدابير جديدة لتعزيز القطاع لمساعدة مشتري المنازل. وقالت "سيترامان"، إن إرشادات الاقتراض التجارية الخارجية سيتم تخفيفها لمساعدة المطورين.

وأكدت خفض أسعار الفائدة على السلف المقدمة للبناء السكني. وقالت، إن التركيز ينصب على الوحدات غير المكتملة، وأعلنت عن نافذة خاصة بقيمة روبية. ما يقدر بـ100 مليار دولار لتقديم التمويل للمشاريع غير المكتملة، والتي لا تعتبر أصولًا غير عاملة أو قيد التقاضي.

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تأتي مجموعة الإجراءات الجديدة، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الهندي تباطؤًا حادًا. تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوى في ست سنوات من خمسة في المئة.وشهدت العديد من القطاعات مثل السيارات والعقارات تباطؤًا حادًا في الطلب.

في الآونة الأخيرة، أعلنت الحكومة عن العديد من الإجراءات، بما في ذلك تحسين فرص الحصول على الائتمان للشركات وضخ رؤوس الأموال في البنوك الحكومية لتعزيز الائتمان.

وفي سياق منفصل، يواجه مصنعو السيارات في الهند صراعًا عميقًا مع تراجع المبيعات وسط تباطؤ أوسع في النمو الاقتصادي لكن أحد العناصر المفقودة في السرد الهبوطي هو انخفاض مطابق في واردات النفط الخام.

وعلى الرغم من تباطؤ مشتريات الخام من قبل ثالث أكبر مستورد في العالم حتى الآن هذا العام، إلا أنه يمكن القول إنهم صمدوا بالفعل نظرًا للمذبحة في قطاع صناعة السيارات الهائل في البلاد.

ومن المحتمل أن تنخفض مبيعات سيارات الركاب في الهند للشهر العاشر على التوالي في أغسطس، مع انخفاض مبيعات السيارات التجارية أيضًا.

وتُظهر بيانات المبيعات لشهر أغسطس من أفضل ستة شركات لصناعة السيارات في الهند، بما في ذلك شركات سوزوكي موتور كورب وتويوتا موتور كورب، أن مبيعات سيارات الركاب انخفضت بنسبة 34٪ مقارنة بنفس الشهر في عام 2018. وتشكل هذه الشركات المصنعة الستة أكثر من 90٪ من السوق.

وعلى الرغم من انخفاض واردات النفط الخام هذا العام في الهند، فإن الانخفاض لم يكن في أي مكان أقرب إلى حده من مبيعات السيارات.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغت واردات الخام 4.55 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 1.3٪ عن 4.61 مليون برميل يوميًا لنفس الفترة من عام 2018، وفقًا لبيانات من مصادر الشحن والصناعة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن واردات الهند من النفط الخام من المحتمل أن تكون قد تأثرت إلى حد ما في الأشهر الأخيرة بسبب تأثير العقوبات الأمريكية على إيران.