كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا: محاضر بجامعة ملبورن من بين المحتجزيين في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرفت عائلتها على واحدة من ثلاثة أستراليين تم الكشف عليهم مؤخرًا عن احتجازهم في إيران كمحاضر بجامعة "ملبورن كايلي مور جيلبرت" والمتخصصة في السياسة في الشرق الأوسط مع التركيز على دول الخليج.

وتم احتجاز الدكتورة الأكاديمية لمدة "أشهر" في إيران بتهم لا تزال غير واضحة.

وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية نيابة عن العائلة: "عائلتنا تشكر الحكومة وجامعة ملبورن على دعمهما المستمر في هذا الوقت العصيب والحساس".

وأضاف البيان: "نعتقد أن أفضل فرصة لضمان العودة الآمنة لكايلي هي عبر القنوات الدبلوماسية."

وتم الكشف عن اثنين من المعتقلين، وهما جولي كينج ومارك فيركين، المدانان على السفر في بيرث، اللذان كانا يوثقان رحلتهما من المنزل إلى بريطانيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومور جيلبرت هو الأخير من الثلاثة الذين سيتم تسميتهم. واعتقالها لا علاقة له باعتقال الزوجين، اللذين لا تزال تهمهما غير واضحة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية وأسترالية أن السلطات الإيرانية حكمت على "مور جيلبرت" بالسجن لمدة 10 سنوات.

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وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية "ماريز باين" الأسبوع الماضي أن "مور جيلبرت" احتُجز "لعدة أشهر"، في حين أن كينج وفيركين "لعدة أسابيع".

وقالت أمام البرلمان الأسبوع الماضي: "تبذل الحكومة جهودًا لضمان معاملتهم بنزاهة وإنسانية وتقليدًا للمعايير الدولية".

وقال باين أن الدبلوماسية قدمت "أفضل فرصة" لإطلاق سراحهم، حيث أجرت وزارة الشؤون الخارجية محادثات مع نظرائها الإيرانيين حول القضيتين.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن الثلاثة محتجزون في إيفين، وهو نفس السجن في طهران، حيث تم سجن أحد عمال الإغاثة البريطانيين الإيرانيين، "نازانين زاجاري-راتكليف، منذ عام 2016 بتهمة التجسس.

وجاءت أنباء الاعتقالات بعد أن أعلنت "كانبيرا" أنها ستساهم بطائرة فرقاطة وطائرة مراقبة في مهمة تقودها الولايات المتحدة لحماية الشحن عبر مضيق هرمز، مع تصاعد التوتر في منطقة الخليج.

وقال باين أن حالات المعتقلين لا تتعلق بالتوترات الدبلوماسية.

وقامت الحكومة الأسترالية في الأسبوع الماضي بتحديث نصائح السفر لإيران "لإعادة النظر في حاجتك للسفر"، و"عدم السفر" إلى المناطق القريبة من الحدود مع العراق وأفغانستان.

