بثقة عالية وطموحات كبيرة.. بركان والحسنية يقودام أحلام المغاربة في كأس الـ”كاف”

يدخل سفيرا الكرة المغربية في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نهشة بركان وحسنية أكادير، اليوم السبت، غمار ذهاب الدور الأول من المنافسة، وكلهم أمل في البصم على انطلاقة موفقة، تمهد لهم الطريق نحو تألق في المنافسة القارية، أكثر من ذلك الذي تم تحقيقه الموسم الماضي.

نهضة بركان، وصيف بطل النسخة الماضية، يدخل هذا الموسم المنافسة، بأحلام أكبر من تلك التي حملها في النسخة الماضية، عندما وصل للموعد الختامي، وفقد اللقب بضربات الترجيح، على يد عملاق مصري إسمه الزمالك المصري.

الفريق البرتقالي، الذي انفصل عن مدربه السابق، منير الجعواني، يحل ضيفا ثقيلا على فريق أشانتي غولد الغاني، وكل طموحاته تتجسد في العودة بأقل الأضرار، وبنتيجة إيجابية تمهد له خوض لقاء العودة بملعبه البلدي بأريحية، وبالتالي التأهل للدور الموالي.

محروم من خدمات نجمه المتألق، الطوغولي لابا كودجو، الذي انتقل للخليج، لكنه مدجج بالعديد من الأسلحة الجديدة والمخضرمة، التي استعان بها هذا الصيف، أو جدد لها، سيكون بركان، واحد من الأندية التي ستجلب الأنظر في هذه النسخة من الكأس القارية.

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فريق مغربي آخر، بدأت تضرب له القارة الإفريقية ألف حساب، هو حسنية أكادير، أو “غزالة سوس” كما يحلو للسوسيين تلقيبه، كيف لا وهو الذي أحرج بطل النسخة الماضية، الزمالك المصري، ولولا خطأ تحكيمي فاضح وظالم، لكان هو من وصل للمربع الذهبي، وليس الفريق المصري.

أبناء الأرجنتيني ميغايل غاموندي، يحطون الرحال، بتونس، وبالضبط بملعب الطيب المهيري، الذي يحمل ذكريات جميلة للكرة المغربية، من أجل مواجهة فريق ليبي قوي، هو الاتحاد الليبي، وكل أمله هو ايضا يتمثله في العودة بنتيجة إيجابية، تسهل عليه مهمة الإياب، وتمنحه دفعة معنوية، يناقش فيها باقي الأدواء بكل عزم وثقة.

وستقام مباراة النهضة البركانية، على الساعة الرابعة بالتوقيت المغربي، بينما ستقام مباراة الحسنية، على الساعة الخامسة.