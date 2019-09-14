ريال مدريد يفلت من “كابوس” ليفانتي ويحقق انتصارا صعبا

أفلت ريال مدريد من “كابوس” ليفانتي، وانتصر عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، قبل قليل، بملعب “سانتياغو بيرنابيو” برسم رابع جولات الدوري الإسباني.

وأنهى الفريق الملكي الجولة الأولى متفوقا بثلاثة أهداف دون رد، تناوب على تسجيلها كل من كريم بنزيمة في مناسبتين، (د25، 31)، والبرازيلي كاسيميرو، في الدقيقة 40.

وفي الوقت الذي ظن فيه أنصار النادي، بأن الجولة الثانية ستكون استعراضية للفريق الأبيض، فاجأ ليفانتي الجميع، منذ بداية النصف الثاني، وسجل هدف تدليل الفارق، في الدقيقة 49 بواسطة “الملكي السابق” بورخا مايورال، قبل أن يضيف كونزالو ماليرو الثاني في الدقيقة 75.

وكاد الفريق الضيف أن يسجل هدف التعادل في أكثر من مناسبة، مستغلا ضعف الخط الخلفي للفريق الملكي، غير أن الحظ وتألق الحارس كورتوا حالا دون ذلك.

بهذا الانتصار، الثاني له هذا الموسم، رفع ريال مدريد، رصيده إلى 8 نقط، في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليفنتي في 6 نقاط، في المركز الخامس.