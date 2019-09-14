3 مباريات قوية في أول يوم للموسم الجديد للبطولة “الاحترافية” – التوقيت

سيجدد عشاق البطولة الاحترافية لكرة القدم، اليوم السبت، لقاءهم مع مبارياتها، وذلك عندما تقام، أولى مباريات الدورة الأولى من بطولة تعد هذ الموسم بالشيء الكثير.

أول مباراة هذا الموسم، في “البطولة برو”، ستعطى صافرة انطلاقتها من مدينة آسفي، وبالضبط بملعب المسيرة، وذلك عندنما يستقبل “القرش المسفيوي” فريق أولمبيك خريبكة، على الساعة الرابعة عصرا، في مباراة تعد بالشيء الكثير.

مباراة قوية أخرى، سيكون لعشاق الكرة المحلية موعد معها، هي تلك لتي سيستضيف فيها المغرب التطوني، واحد من أنشط الأندية في “الميركاتو” الصيفي، فريق الجيش الملكي، تحت قيادة مدربه الجديد، عبد الرحيم طالب، على الساعة السادسة.

فيما ستختتم السهرة الكروية المغربية، مساء اليوم، وبالضبط، على الساعة الثامنة مساء، من ملعب “مولاي الحسن” بالرباط، عندما يستقبل الفتح المحلي فريق اتحاد طنجة، في لقاء يعد هو الآخر بالشيء الكثير.