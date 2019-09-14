“فضيحة رادس”.. الـ”كاف” يحدد موعد الحسم في طعن الوداد وصاحب اللقب

حددت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يوم غد الأحد، 15 شتنبر، موعدا من عقد أولى جلست البث في الطعن الذي تقدم به فريق الوداد البيضاوي، بخصوص قرار لجنة العقوبات في “الكاف”، والقاضي بمنح لقب عصبة الأبطال الإفريقية لفريق الترجي التونسي، بعد أحداث ما بات يعرف بـ”فضيحة رادس”.
وحسب المحامي، خليل بوبحي، فإن اللجنة المذكورة ستعقد يوم غد الأحد، أول لقاء لها من أجل تدارس هذا الملف الشائك، وكذا اتخاد قرار بخصوص الطعن الذي تقدمت به إدارة نادي الوداد البيضاوي، بعد احتساب الفريق التونسي متوجا باللقب، من طرف لجنة لانضباط.
ويطالب الفريق المغربي، بإعادة المباراة على الأقل، أو احتسابه متوجا باللقب، وذلك بعد “فضيحة الفار” التي عرفتها مباراة نهائي “رادس”، إذ تفاجأ الجميع بعدم تواجد هذه التقنية، وعدم العودة إليها، بعد توقيع وليد الكرتي لهدف صحيح.
جدير ذكره، أنه وعلى الرغم من قرر لجنة الانضباط في الاتحاد القاري، القاضي باحتساب الترجي متوجا، فإن “الكاف” لم يعترف بعد به كذلك، إذ لم يتوصل الفريق التونسي بمنحة البطل المالية، كما أن الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، لا يعتبره بعد مشاركا في نهائيات كأس العالم للأندية، التي ستقام في قطر.
وفي حال لم يرض قرار لجنة الاستئناف الفريق المغربي، فإنه من المرجح أن تعود القضية من جديد، لمحكمة التحكيم الرياضية “الطاس”.
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