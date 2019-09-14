اليونسكو: أقل من 5٪؜ من الأطفال المغاربة في سن التمدرس لم يلتحقوا.. 258 مليون طفل محرومون في العالم

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أمس الجمعة، إن المغرب من بين حوالي 15 دولة إفريقية لم تتجاوز نسبة الأطفال بهم 5 بالمائة يوجدون في سن التمدرس لكنهم لم يلتحقوا.

وأكدت بيانات جديدة نشرها معهد اليونسكو للإحصاء أمس الجمعة بشأن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم، أن أعلى معدلات حرمان الأطفال من الدراسة توجد بإفريقيا، وتصل إلى 62 بالمائة في جنوب السودان و55 بالمائة في غينيا و47 بالمائة في إيريتيريا.

وتشير الإحصائيات إلى أن العالم شهد سنة 2018 حرمان زهاء 258 مليون طفل ومراهق وشاب من حقهم في الذهاب إلى المدرسة، أي ما يعادل سدس عدد الأطفال في سن التمدرس على مستوى العالم (من 6 إلى 17 عاما).

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ولاحظت المنظمة الدولية، أن التقدم في مجال التعليم على مدى أكثر من عقد، “ضئيل إن لم يكن منعدما”، مشيرة الى أن نحو 12 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي محرومون من التمدرس.

وتؤكد البيانات الجديدة، التوقعات التي كانت قد كشفت عنها اليونسكو مؤخرا والتي توضح أنه “في ظل الوضع الراهن، سيظل واحد من بين كل ستة أطفال خارج المدارس الابتدائية والثانوية سنة 2030″، وأن “ستة شباب فقط من بين كل عشرة سيتمكنون من إتمام تعليمهم الثانوي”.

وتبرز البيانات أيضا الفجوة القائمة بين البلدان الغنية والفقيرة، حيث أفادت بأن 19بالمائة من الأطفال في سن التعليم الابتدائي (حوالي 6 إلى 11 عاما) غير ملتحقين بالمدارس في البلدان منخفضة الدخل، وذلك مقارنة بنسبة 2 بالمائة فقط في البلدان ذات الدخل المرتفع.