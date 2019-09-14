ريال مدريد يتخطى عقبة ليفانتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق ريال مدريد عقبة ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد كل من اللاعبين كريم بنزيمة (هدفان) وكاسيميرو، وفي المقابل سجل هدفي ليفانتي كل من اللاعبين بورخا مايورال وغونزالو ميليرو.

وعاد النادي الملكي إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين مخيبين أمام ضيفه بلد الوليد ومضيفه فياريال، فحقق الفوز الثاني بعد أول على مضيفه سلتا فيغو في المرحلة الأولى وارتقى إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف جاره أتلتيكو المتصدر والذي يحل ضيفا على ريال سوسييداد لاحقا.

مجريات المباراة:

بدا ريال مدريد في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بثلاثية نظيفة في الشوط الأول بعد أداء جيد من لاعبيه، لكن ليفانتي ظهر بوجه مغاير في الشوط الثاني وسجل هدفين وكان قريبا من إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مستغلا الأخطاء الدفاعية للاعبي النادي الملكي والتغييرات التي أجراها مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي أخرج القائد سيرجيو راموس وكاسيميرو للدفع بالبرازيلي إيدر ميليتاو وهازار (60) ترقبا للقمة المرتقبة الأربعاء المقبل ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

وكاد هازارد الذي شارك رسميا للمرة الأولى منذ انتقاله من تشلسي الإنجليزي بعد تعافيه من إصابة في الفخذ تعرض لها في فترة التحضير للموسم الجديد، يترك بصمته من تسديدتين قويتين من داخل المنطقة تصدى لهما الحارس فرنانديز.

وانتظر ريال مدريد الدقيقة 25 لافتتاح التسجيل عبر بنزيمة برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من داني كارفاخال (25).

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وعزز بنزيمة بالهدف الثاني عندما تلقى كرة من الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز داخل المنطقة فهيأها لنفسه قبل أن يسددها زاحفة على يمين الحارس (31).

وأضاف ريال الثالث من هجمة منسقة أنهاها كاسيميرو غير المراقب بيسراه داخل المرمى بعد تمريرة من البرازيلي فينيسيوس جونيور (40).

ونجح ليفانتي في تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني عبر المهاجم بورخا مايورال، المعار للموسم الثاني تواليا من ريال مدريد، إثر تلقيه كرة من كارلوس لوكلير سددها بيسراه من مسافة قريبة على يمين الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (49).

وحرم القائم الأيسر لليفانتي بنزيمة من "هاتريك" برده تسديدة قوية من خارج المنطقة (58).

وكاد هازارد يفتتح رصيده التهديفي بتسديدتين بيمناه من داخل المنطقة في الدقيقة 66.

وقلص ليفانتي الفارق في الدقيقة عبر غونثالو ميليرو بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من خوسيه كومبانيا (75).

وأنقذ كورتوا مرماه من هدف التعادل بإبعاده رأسية للمدافع روبن فيزو من باب المرمى (90+1).