دي خيا يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، دافيد دي خيا، مصيره مع فريقه، بعد تردد أنباء حول إمكانية رحيله عن قلعة "أولد ترافورد".

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن دي خيا وقع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد مدته 4 مواسم.

وينتهي العقد الحالي للحارس الإسباني مع الشياطين الحمر في الموسم الجاري، وبالتالي كان يمكن لدي خيا التوقيع مع أي نادٍ مجانًا في شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد قد يعلن عن التجديد بشكل رسمي، اليوم، قبل مباراة الفريق أمام ليستر سيتي في الجولة الخامسة من البريمييرليغ.

وأوضحت أن دي خيا سيحصل على راتب ثابت يبلغ 250 ألف إسترليني أسبوعيًا، والذي يرتفع إلى 350 ألفًا وفقًا لبعض المتغيرات.

يذكر أن الحارس الإسباني كان يحظى باهتمام كبير من قبل يوفنتوس وباريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي.