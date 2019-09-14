الرئيس المصري: ما يثار حول مخالفات الجيش بالمشروعات القومية كذب وافتراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ما أثير مؤخرا عن مخالفات حول المشروعات القومية التي يقوم بتنفيذها الجيش غير صحيحة وكلها كذب وافتراء.



جاء ذلك خلال مداخلة للرئيس السيسي بالجلسة الثانية من المؤتمر الوطني للشباب المنعقد بالقاهرة.

وأوضح أن هدف تلك الادعاءات هو زعزعة الثقة بيني وبين الشعب وجيشه كذلك، مؤكدا أن محاولات استهداف الجيش مستمرة قبل عام 2011 حتى الآن.

ونوه بأن مصر تواجه حربا ممنهجة لزرع الفتنة بين الشعب وجيشه، مؤكدا أن مصر قوية بجيشها وشعبها.

وشارك الرئيس المصري بفاعليات الجلسة الثانية من المؤتمر الوطني للشباب تحت عنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع".