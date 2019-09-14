انت الان تتابع روما تسمح لسفينة إنقاذ مهاجرين بالتوجه لميناء إيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مهاجرون لدى نقلهم إلى ميناء إيطالي

سمحت الحكومة الإيطالية الجديدة لسفينة إنقاذ فرنسية بالتوجه إلى جزيرة لامبيدوزا يوم السبت لإنزال نحو 82 مهاجرا وذلك في تراجع عن سياسة الباب المغلق الصارمة التي انتهجتها الحكومة السابقة مع المهاجرين.

وقالت سفينة الإنقاذ (أوشن فايكنج)، التي تديرها منظمتان خيريتان فرنسيتان هما (إس.أو.إس ميديتيراني) وأطباء بلا حدود، على تويتر إنها حصلت على الضوء الأخضر للإبحار صوب لامبيدوزا بعد ستة أيام من تنفيذها أول عملية إنقاذ قبالة الساحل الليبي.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود ”عرضت السلطات الإيطالية على أوشن فايكنج مكانا آمنا“. وأكد مسؤولون محليون الأنباء.

وتولت الحكومة الإيطالية السلطة رسميا يوم الثلاثاء وتعهدت بانتهاج أسلوب جديد في التعامل مع ملف الهجرة بعد حملة صارمة على سفن الإنقاذ قادها وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يوم الخميس إن ”العديد من دول الاتحاد الأوروبي“ وافقت على استقبال المهاجرين الأفارقة الذين تقلهم أوشن فايكنج لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل ولم يسمح للسفينة بدخول المياه الإيطالية على الفور.

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وقال ماتيو أورفيني وهو عضو بارز في الحزب الديمقراطي المنتمي ليسار الوسط والذي حل محل حزب الرابطة في الائتلاف الحاكم ”نحتاج لبعض الوقت.. لكن أخيرا تم تحديد ميناء آمن لأوشن فايكنج“.

وعزز النهج المتشدد الذي اتبعه سالفيني مع المهاجرين من شعبية حزب الرابطة الذي انسحب من الائتلاف الحاكم مع حركة 5-نجوم الشهر الماضي أملا في أن يؤدي هذا إلى إجراء انتخابات جديدة لكن المحاولة لم تفلح.

وخلال 14 شهرا قضاها وزيرا للداخلية، أصدر سالفيني قواعد أمنية جديدة تمنع سفن الإنقاذ من دخول المياه الإيطالية قائلا إن بلاده تحملت عبئا أكثر من اللازم فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وواجهت السفن التي عارضت تلك الأوامر خطر الاحتجاز وتلقت إنذارات من غرامات تصل إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار).