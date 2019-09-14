الان تتابع بعد تصريحات إسبر.. ترامب يؤكد مقتل نجل زعيم تنظيم القاعدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مقتل حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة.
وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أكد مساء الأربعاء (23 أغسطس 2019) ، خلال مقابلة لقناة فوكس نيوز مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وحمزة هو الابن الخامس عشر من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20، ومن زوجته الثالثة.
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20، ومن زوجته الثالثة. ويعتقد أنه في الثلاثين من العمر.
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