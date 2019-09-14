الان تتابع البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي نفط بالمملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
أدانت مملكة البحرين، في بيان، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي نفط بالمملكة.
وقال البيان إن وزارة خارجية مملكة البحرين تدين وتستنكر بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وشددت الوزارة، في بيانها، على موقف مملكة البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها.
كما أكدت دعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، وتأييدها فيما تقوم به من جهود كبيرة ودور محوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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