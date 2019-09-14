الان تتابع السفير الأمريكي في الرياض يدين هجمات “الحوثي” على منشأتي نفط بالمملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
أدانت السفارة الأمريكية في السعودية الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على منشأتي نفط في المملكة.
وقال السفير جون أبي زيد، في بيان، إن “الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص”.
وأضاف: “هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلاً أم آجلاً إلى فقدان أرواح بريئة”.
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