السفير الأمريكي في الرياض يدين هجمات “الحوثي” على منشأتي نفط بالمملكة

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أدانت السفارة الأمريكية في السعودية الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على منشأتي نفط في المملكة.

وقال السفير جون أبي زيد، في بيان، إن “الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص”.

وأضاف: “هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلاً أم آجلاً إلى فقدان أرواح بريئة”.