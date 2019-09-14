مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 400 سلة غذائية في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - ميون- تعز

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية، تزن 29 طنًا و600 كيلو غرام في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، يستفيد منها 1,200 فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني الشقيق.