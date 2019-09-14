شكرا لقرائتكم واشنطن تدين الهجوم على مواقع نفطية سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دانت الولايات المتحدة الهجوم الذي تعرضت له منشأتا نفط سعوديتان السبت.

وكتب السفير الأميركي في الرياض، جون أبي زيد، على حسابه في تويتر "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص".

وأضاف أن "هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلاً أم آجلاً إلى فقدان أرواح بريئة".

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وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية صرح أنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".

وقال المتحدث إن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ذلك.

إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية" أن الحركة طبيعية في منطقة السوق حيث يقع المعمل في البقيق، مشيراً إلى أنه لم تصل أي إصابة إلى المستشفيات جراء الهجوم.