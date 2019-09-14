الموجز - كتب - محمد علي هتاشم في تصريحات حاسمة خلال مؤتمر الشباب أكد الرئيس السيسي أنه أنشأ قصور رئاسية من أجل الدولة . وقال الرئيس: " أنا مش برد على حد، بل هو تأكيد على قيم معروفة عني من زمان أوي". وأكد : أن الجيش الموجود يعرف عني كدة، لما تقولو للجيش ان القائد الأعلى بتاعك كدة لما تهزوا الثقة في الراجل ده.. ده خطير". Advertisements وأضاف الرئيس السيسي: أن " قصور رئاسية.. أه انا عامل قصور رئاسية وهعمل قصور رئاسية هو ليا ، أنا بعمل دولة جديدة، هو أنتم فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا ايه، لا أنا أعمل وأعمل وأعمل، انا مش بعملوا ليا.. مش بأسمي ، مفيش حاجة باسمي ، ده أسم مصر ، بأسم مصر",. واحتتم قائلا : " يا خساره ..لا انا مش زعلان ، أنا خائف لأن أنا متوقع ده".

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كانت هذه تفاصيل خبر «ده مش رد على حد» .. السيسي عن «قصور الرئاسة»: أه أنا عامل قصور رئاسية وهعمل قصور تاني دا لمصر .. هو إنتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هاتخوفوني ولا إيه ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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