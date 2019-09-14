السيسي في مؤتمر الشباب: لم تكن لتبنى السدود على نهر النيل إلا بعد 2011

الموجز

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إقامة السدود على نهر النيل لم تكن لتبنى على نهر النيل إلا بعد 2011.

جاء ذلك خلال مداخلته في جلسة "نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، والمنعقد حالياً بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، والذي ينعقد لمدة يوم واحد.

وأشار السيسي في كلمته إلى "سد النهضة الإثيوبي" الذي تتم إقامته على نهر النيل، حيث أنه لم يكن ليبنى لولا التطورات التي شهدتها البلاد بعد أحداث 2011.

وتوافد المشاركين في فعاليات المؤتمر منذ الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، بحضور 1600 مشارك، بينهم شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.

Advertisements

وتتضمن أجندة المؤتمر 3 جلسات، الأولى " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وستتناول استعراض تطور الإرهاب وتنامى الإرهاب فى المنطقة، وعودة مقاتلى داعش، وتأثير الإرهاب على مصر والعالم.

وتتضمن الجلسة الثانية "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع"، وستناقش دور السوشيال ميديا فى تزييف الوعي بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءا من حروب الجيل الرابع.

وتختتم فعاليات المؤتمر بالجلسة الأبرز وهي "اسأل الرئيس"، حيث يقوم فيها الرئيس السيسي بالتواصل المباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، فى محاولة منه لإثراء وزيادة الوعى العام للمصريين بكل ما يدور فى البلاد.

ووصف السيسي في الجلسة الأولى الإرهاب بـ "السرطان"، مضيفاً أن استخدام الجماعات الإرهابية وتوفير السلاح لهم يمكن يحدث تأثيرا كبيرا في الدول المستهدفة، لافتاً إلى أن تفجير عبوة ناسفة أو الهجوم على كمين أو كنيسة أو مسجد فى مصر يحدث هزة كبيرة فى المجتمع، وهو ما يؤثر على استقرار البلد وتحطيم معنويات مواطنيها.