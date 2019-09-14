السيسي: الجيش هو مركز الثقل في المنطقة العربية.. ويؤكد: «محدش هيقدر يوقع مصر طالما جيشها موجود»

الموجز

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري هو مركز الثقل ليس في مصر فقط ولكن للمنطقة العربية ككل.

جاء ذلك خلال مداخلة الرئيس السيسي في جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة تكبدت تكاليف كبيرة جداً خلال مواجهتها للإرهاب خلال السنوات الماضية، مضيفاً: "انتو مش عارفين اليوم في سيناء بيكلفنا كام".

وشدد الرئيس على أن مصر لن تقع طالما جيشها واقفاً، مضيفا: "محدش هيقدر يوقع مصر طالما جيشها موجود"، مشيراً إلى أن مصر تقدم طاقات بشرية ومعنوية ومالية على مدار الست سنوات الماضية في سبيل مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن الدول تستخدم الإرهاب لتحقيق أهداف ومصالح سياسية، الغرض منه هو وقوع مصر.

وصف السيسي الإرهاب بأنه "سرطان"، مضيفاً أنه الوسيلة الناجحة التي من الممكن استخدامها لتحقيق الأهداف بتكلفة سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية قليلة جداً، مستشهداً بما حدث في فترة الثمانينيات والتي انتهت بسقوط الاتحاد السوفيتي.

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وقال الرئيس السيسي إنه وبعد انتهاء مرحلة الإرهاب فى أفغانستان، كان العالم أمام سياق فكري كامل للإرهاب، وتم تصوير الأمر بأنه مقدس وجهاد حقيقي، مؤكداً أن هؤلاء الإرهابيين كانوا مجرد أداة تم استخدامها لتدمير الدول.

وأضاف السيسي أنه وبعد انتهاء هذه المرحلة كان العالم أمام تحدي كبير في كيفية التعامل مع هؤلاء الإرهابيين، إضافة إلى الاعتماد عليهم من قبل بعد الدول لتحقيق أهدافها.

وتوافد المشاركين في فعاليات المؤتمر منذ الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، بحضور 1600 مشارك، بينهم شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر 3 جلسات، الأولى " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وستتناول استعراض تطور الإرهاب وتنامى الإرهاب فى المنطقة، وعودة مقاتلى داعش، وتأثير الإرهاب على مصر والعالم.

وتتضمن الجلسة الثانية "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع"، وستناقش دور السوشيال ميديا فى تزييف الوعي بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءا من حروب الجيل الرابع.

ووتختتم فعاليات المؤتمر بالجلسة الأبرز وهي "اسأل الرئيس"، حيث يقوم فيها الرئيس السيسي بالتواصل المباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، فى محاولة منه لإثراء وزيادة الوعى العام للمصريين بكل ما يدور فى البلاد.