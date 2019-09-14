روكز:حكومة الوحدة الوطنية فلسفة خاطئة بالبلد وأنا اؤمن بحكومة اختصاصيين

تمنى النائب ​شامل روكز​ على ​العسكريين المتقاعدين​ والضباط واهالي الشهداء وبصورة دائمة في "أن نتنادى مع بعضنا البعض عند أي هفوة تحصل في البلد لنكون جنبا إلى جنب مع بعضنا البعض قلب واحد ويد واحدة مع كل الشعب ال​لبنان​ي على امتداد المناطق اللبنانية في أن نقف بوجه اي اعتداء او تعدي على مستقبل البلد واستقلاليته وروحية البلد".

ورأى خلال لقاء حواري بدعوة من حراك العسكريين المتقاعدين في ​البقاع الاوسط​ انه "يحاولون بكل الطرق وبكل المناطق والوسائل تقسيم ​الشعب اللبناني​ طائفيا او مناطقيا بتحوير المسائل إلى مكان آخر وكما كنا في مؤسسة ​الجيش​ سنبقى اليوم ندافع عن كل حبة تراب، وكل حبة تراب تخص كل الشعب اللبناني، ولا يحاول احد ان يفرقنااو يبعدنا سنبقى عند حسن ظنكم لنكون على الوعد بالأسئلة باقتراحات القوانين بالاستجوابات، بمشاريع القوانين وحتى المطالبات، وكما سمعتم منى آخر مرة، ​حكومة​ الوحدة الوطنية فلسفة خاطئة بالبلد، اؤمن بحكومة اختصاصيين مع غلاف سياسي تقوم بالبلد بطريقة صحيحة بعيدا عن المحاصصات والتوزيعات بحكومة الوحدة الوطنية وكانها ​مجلس نيابي​ مصغر". وأضاف "نأمل بحكومة تحاكي تطلعات الشعب اللبناني وازمته الاقتصادية، نحن مواقفنا ليست ضد احد ابدا او خوفا من احد إنما من أجل مصلحة لبنان والشعب اللبناني ومواقفي ستبقى هي هي في اي مناسبة حفاظا على مصلحة الشعب".