"القوات" تستنكر محاولات إقحام الجيش في مسألة دخول الفاخوري لبنان

استنكرت الدائرة الإعلاميّة في حزب "القوّات اللبنانيّة" المحاولات الجارية لإقحام ​الجيش اللبناني​ في مسألة دخول ​عامر الفاخوري​ إلى لبنان، في الوقت الذي يعرف القاصي والداني أن هذا الأمر كما غيره من الأمور يجري بتدخلات سياسيّة واضحة فيه.

وشددت الدائرة الإعلاميّة في حزب "القوّات اللبنانيّة" على أن "في طليعة مؤسسات الدولة الصامدة والباقية والتي ما زالت ترمز إلى وجود الدولة اللبنانيّة هي مؤسسة الجيش اللبناني فلا يجوز أن يعمل بعض السياسيين على محاولة تدميرها وتشويه صورتها والتشكيك بصدقيتها ومناقبيتها وأولويتها الوطنية لأغراض شخصيّة ضيّقة كما فعلوا مع مؤسسات أخرى".