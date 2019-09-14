سفيرة الدانمارك: نقدم مساعدات سنوية للمجتمع اللبناني المضيف للنازحين

أكدت سفيرة ​الدنمارك​ في لبنان ميريت يول أن "الدانمارك إحدى البلاد التي قدمت المساعدات في لبنان والأردن منذ بداية ​الأزمة السورية​، سواء بالتعاون مع ​منظمات الأمم المتحدة​، أو مع مؤسسات دانماركية، وقمت بزيارات ميدانية للعديد من المناطق اللبنانية".

وبعد زيارتها ​مدينة بعلبك​، تلبية لدعوة أمين السر الأول لاتحاد نقابات السياحة في لبنان إيهاب رعد وعقيلته نبيلة، أشارت إلى أننا "ملتزمون مساعدة ​النازحين السوريين​، وفي الوقت نفسه تقدم الدانمارك مساعدات بقيمة 39 مليون دولار سنوياً للمجتمع اللبناني المضيف، كما أن دعم برامج تمكين المرأة اللبنانية من ضمن أولوياتنا".

وردا على سؤال حول إمكانية تصنيف السفارة الدانماركية لبعلبك منطقة خضراء مما يسمح لرعاياها بزيارتها بشكل طبيعي، قالت: "بالتأكيد، والدليل إنني سوف أدعو ضيوفا دانماركيين لزيارة بعلبك".