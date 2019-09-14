ستريدا جعجع تابعت موضوع الخلاف حول بركة ري جرود بشري الضنية

قامت النائب ستريدا جعجع، اليوم، بالإتصال بنائبي الضنيّة – المنية عثمان علم الدين وسامي فتفت لمتابعة الإجراءات والخطوات الآيلة من جهة إلى تهدئة الأوضاع كليّاً في جرود بشري – الضنيّة، ومن جهة ثانية لتأمين المياه اللازمة لأهلنا في جرود الضنيّة. من بعدها قامت النائب جعجع بالإتصال بقائد الجيش العماد جوزيف عون وطلبت منه إكمال الإجراءات الأمنيّة اللازمة للتأكد من عدم تلاعب أحد بالأمن بين بشري والضنيّة بعد الخلاف في وجهات النظر الذي وقع هذا الأسبوع حول مكان بركة ريّ في جرود بشري الضنيّة.
ولفت بيان صادر عن مكتبها الاعلامي، الى إن النائب جعجع تثمن عالياً تعاون النائبين علم الدين وفتفت وكل المخلصين في منطقتي الضنية – المنية وبشري، كما تثمن عالياً جهود الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان.
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