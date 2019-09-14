كلودين عون روكز تشارك في الحفل السنوي للجالية اللبنانية في الأردن

شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة ​المرأة العربية​، السيدة كلودين عون روكز، في الحفل السنوي للجالية ال​لبنان​ية في المملكة ​الأردن​ية الهاشمية، بدعوة من الهيئة الإدارية للجالية، بحضور سفيرة لبنان في الأردن السيدة ​ترايسي شمعون​ وأعضاء الجالية.

وتوجهت في كلمة لها إلى الحاضرين بالقول: "لا شك أنكم تواجهون تحديات حياتية يومية، منّها ما يشبه التحديات التي نعيشها في لبنان، ومن المؤكد أنكم تناضلون، كل في مجاله ومن موقعه، من أجل حياة أفضل على كل المستويات، لكن التحدي الأكبر لنا جميعاً، يبقى العمل والمثابرة وعدم الاستسلام، لكي نحافظ على إنسانيتنا ونبني مجتمعاً يرتكز على الثقافة: ثقافة احترام ​الانسان​ والآخر، والاختلاف في الإنسان الآخر، مهما كان جنسه أو دينه أو عرقه أو وضعه الاجتماعي والنفسي والصحي أو رأيه السياسي أو إنتماؤه الحزبي، ثقافة المساواة بين كل المواطنين، ثقافة احترام القوانين ومؤسسات ​الدولة​، وثقافة احترام الطبيعة و​البيئة​ والنظافة العامة..."

وأكدت ان "العمل يستمر بزخم حتى اليوم في الهيئة، لكي يتم الإعتراف بالمرأة كمواطنة كاملة، تتمتع بالحقوق نفسها كالرجل، تماماً كما عليها الواجبات نفسها المطلوبة منه. وباختصار، يتركز عملنا في الهيئة على تعديل كافة القوانين المجحفة بحق النساء".