ابراهيم الموسوي: جريمة الفاخوري هي من أمهات الجرائم ولا تسقط بالتقادم او بمرور الزمن

اشار مقرر ​لجنة الادارة والعدل​ وعضو لجنة حقوق الإنسان النائب الدكتور ​إبراهيم الموسوي​ في تصريح له، الى ان "جرائم الخيانة العظمى لا تسقط بالتقادم أو بمرور الزمن، جريمة ​عامر الفاخوري​ هي من أمهات الجرائم: خيانة الوطن وأهله بالتعاون مع جيش الإحتلال، قتل وتعذيب وإختطاف و​إغتصاب​ بحق مواطنين ​لبنان​يين. تمكين العدو من بسط إحتلاله. هذه الجرائم تستحق إحكام إعدام عديدة وليس حكماً واحداً، المطلوب هو إحلال العدالة وإنفاذ القصاص أمام المحاكم المختصّة صوناً للبنان أولاً، وحفظاً لدماء الشهداء، وصيانة للمناعة بل للكرامة الوطنية".

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