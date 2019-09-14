وزير النفط الإيراني: إيران ستطور حقلا للغاز في الخليج

أعلن وزير ​النفط​ ال​إيران​ي بيجان نمدار زنقنة، أن شركات إيرانية عامة في قطاع ​المحروقات​ أبرمت اتفاقا السبت لتطوير حقل للغاز في عرض البحر في ​الخليج​.

وأكد الوزير الإيراني أن هذا الاتفاق "مؤشر" إلى أن إيران ستواصل تطوير موارد ​الطاقة​ التي تملكها على الرغم من ​العقوبات الأميركية​ المفروضة عليها وخصوصا على صناعتها النفطية.

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