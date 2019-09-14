هجومان في باكستان يوقعان 4 قتلى من الجيش

قتل أربعة جنود باكستانيين في هجومين منفصلين نفذهما مقاتلون في المناطق القبلية (شمال غرب) قرب الحدود الأفغانية، بحسب ما أعلن ​الجيش​ الباكستاني.

ووقع الحادثان في وقت متأخر الجمعة في شمال وزيرستان ودير، حيث نُفّذت عمليات عسكرية عدة خلال السنوات الأخيرة ضد مقاتلين محليين وأجانب.

وأفاد بيان الجيش أن "عناصر خارجة عن القانون فتحت النار على مجموعة من ​قوات الأمن​ كانت في دورية قرب منطقة أبا خيل في شمال وزيرستان ما تسبب بمقتل جندي. وفي تبادل ل​إطلاق النار​، قتل كذلك عنصران من الخارجين عن القانون".

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