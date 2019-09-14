"سانا": "النصرة" تمنع الأهالي من الخروج من إدلب بإطلاق الرصاص عليهم

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن إرهابيي "جبهة النصرة" منعوا العديد من السيارات التي تقل الأهالي، من الخروج من محافظة إدلب بإطلاق الرصاص عليها.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سانا" من ممر أبو الظهور بريف إدلب باستكمال الإجراءات اللوجستية في الممر لاستقبال الأهالي الراغبين في الخروج من مناطق سيطرة الإرهابيين بمحافظة إدلب.
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