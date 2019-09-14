مقتل 32 شخصاً جراء فيضانات في تايلاند

قضى 32 شخصاً بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت في شمال شرق ​تايلاند​ خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب السلطات التي أجلت أكثر من 23 ألف شخص. وأعلنت الوزارة المكلفة إدارة الكوارث أن العاصفة بودول وكذلك منخفض جوّي استوائي تشكّل فوق بحر الصين الجنوبي أُطلق عليه تسمية "كاجيكي"، تسببب بالفياضانات، بحسب المصدر نفسه.

وأدت هذه الأمطار الغزيرة إلى فيضانات بالإضافة إلى سيول وحلية، وأُرغم السكان على الفرار من منازلهم على متن قوارب أو زوارق.

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