خارجية الامارات تستنكر الهجوم على معملين لشركة أرامكو في السعودية

استنكرت وزارة الخارجية ​الإمارات​ية بشدة الهجوم الإرهابي الذي طال معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في ​السعودية​، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

ونددت بهذا العمل الإرهابي والتخريبي، واعتبرته دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت على أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ، وعلى أن أي تهديد أوخطر يواجه السعودية تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.