ذكر السفير الأميركي لدى موسكو جون هانتسمان أن ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة أجروا يوم 11 ايلول في فيينا، محادثات حول إمكانية رفع عدد دبلوماسييهما في البلدين.
وقال هانتسمان في حديث لوكالة "إنترفاكس"، "جرت في يوم الأربعاء الماضي محادثات حول العلاقات الثنائية وسبل رفع عدد الكوادر الضرورية في كلا البلدين لتنفيذ العمل الدبلوماسي".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الاميركي بموسكو: روسيا واميركا أجرتا محادثات لرفع عدد دبلوماسييهما في البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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