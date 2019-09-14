السفير الاميركي بموسكو: روسيا واميركا أجرتا محادثات لرفع عدد دبلوماسييهما في البلدين

ذكر ​السفير الأميركي​ لدى ​موسكو​ ​جون هانتسمان​ أن ​ممثلين​ عن ​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ أجروا يوم 11 ايلول في ​فيينا​، محادثات حول إمكانية رفع عدد دبلوماسييهما في البلدين.

وقال هانتسمان في حديث لوكالة "إنترفاكس"، "جرت في يوم الأربعاء الماضي محادثات حول العلاقات الثنائية وسبل رفع عدد الكوادر الضرورية في كلا البلدين لتنفيذ العمل الدبلوماسي".