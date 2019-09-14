إيران توقع عقدا بقيمة 440 مليون دولار مع شركة محلية لتطوير حقل غاز بالخليج

دبي (رويترز) - ذكر التلفزيون الإيراني أن إيران وقعت يوم السبت عقدا بقيمة 440 مليون دولار مع شركة بتروبارس المحلية لتطوير حقل بلال للغاز في الخليج، مشيرا إلى نشاط قطاع الغاز في البلاد رغم العقوبات الأمريكية.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه خلال مراسم التوقيع في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "يبين هذا العقد وعقود أخرى قادمة أننا نعمل رغم العقوبات. العقوبات لم توقفنا، ونحن نعمل".
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
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