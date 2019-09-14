"الرجل والدبابة".. وفاة صاحب اللقطة التاريخية

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وتشارلي كول من ولاية تكساس الأميركية لكنه مقيم منذ سنوات عدة في جزيرة بالي الإندونيسية.
وفاز في عام 1990 بجائزة وورلد برس فوتو لأفضل صورة عن "تانك مان" (رجل الدبابة) كما سمي الرجل مجهول الهوية الذي حاول رمزيا وقف تقدم قافلة تضم ما لا يقل عن 17 دبابة في الخامس من يونيو 1989.
والتقط كول هذه الصورة في ختام مواجهة الجيش الصيني لتظاهرات مؤيدة للديمقراطية استمرت 7 أسابيع في ساحة تيانانمين في بكين.
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وأصبحت "تانك مان" إحدى أشهر الصور في القرن العشرين لكنها غير معروفة جدا في الصين بسبب الرقابة. وقد صور عدة صحفيين آخرين تلك اللحظة.
وقد رشحت صورة أخرى للمشهد نفسه التقطها جيف وايدنر مصور وكالة "أسوشييتد برس" من شرفة فندق للفوز بجائزة بوليتزر.
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