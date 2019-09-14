شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز التشريعات فى مجال مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي مدار أدوار الانعقاد الأربعة السابقة، لم يدخر مجلس النواب الجهد في بحث سبل وآليات مكافحة الإرهاب، سواء تشريعياً من خلال إقرار التشريعات المختلفة لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلي عقد اللجان البرلمانية سلسلة من الاجتماعات لمناقشة الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التطرف والإرهاب فكريا سواء على المستوى الديني أو الثقافي.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز التشريعات التي أقرها البرلمان في مجال الحفاظ علي الأمن ومكافحة الإرهاب :

1- قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف:

ويتضمن 20 مادة، ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإداري فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

2- قانون بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين :

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ينص على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص منتميا لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناءً من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل لها.

3- قانون مكافحة الإرهاب.

4- قانون مكافحة الجريمة الإليكترونية.

5- تعديل قانون الأسلحة والذخائر.

6- فيما يتعلق بمجال تكريم الشهداء ورعاية أسرهم، أقر مجلس النواب قانون بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.