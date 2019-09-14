شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آمال رزق الله: مؤتمرات الشباب نافذة للتعبير ومنصة للتواصل مع الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة، آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر الشباب الثامن المقرر افتتاحه اليوم السبت، له دور هام في تعزيز التواصل، حيث أن الاستماع المستمر للشباب ومناقشة قضاياهم وهمومهم هو العائد الأهم والأكبر للمؤتمرات.

وأضافت البرلمانية في تصريح صحفي، أن مؤتمرات الشباب هي إحدى نوافذ التعبير الحر المباشر للشباب عما يدور بداخلهم وموقفهم من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبناء عليه يكون هناك توصيات من المؤتمرات وتوجيهات مباشرة لتنفيذ ما يطلبه الشباب وتستطيع الدولة تنفيذه، أو على الأقل التوجيه بدراسة المقترحات وبحث آليات مباشرة لتنفيذها.

ولفتت عضو البرلمان، إلى أن تنظيم المؤتمرات يكون حريص على عقد جلسة ختامية لإصدار توصيات، ويتم الالتزام بهذه التوصيات بشكل جيد ويحقق ما يأمله المشاركون وغالبية الشباب.