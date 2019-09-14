مكرم محمد أحمد: انتخابات المحليات ستكون أداة نهضة وتغيير حقيقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن إجراء انتخابات مجالس المحليات أمر ضرورى، مضيفا أن مجالس المحليات يمكن أن تكون أداة فى التغيير للأفضل.
وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له: "إجراء انتخابات المحليات مهمة فى الفترة القادمة، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من النساء والشباب يعتزمون دخول هذا المجال، من الممكن أن تكون أداة تطوير المحليات وأن تكون أداة نهضة وأداة تغيير حقيقى".
وذكر الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن إجراء انتخابات المحليات فرصة لإفراز القادرين على العمل العام.
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