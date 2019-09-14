شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى: رفع الوعى لدى المواطن المصرى هدف "مؤتمر الشباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة، أهمية مؤتمرات الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع الوعى والإدراك لدى المواطن المصرى.

وأشار متولي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن مؤتمر الشباب اليوم يهدف إلي رفع الوعي وأن تكون حائط الصد الأول لمحاولات جماعات العنف والإرهاب وبث الشائعات والأكاذيب التي لا هدف لها إلا للتخريب والتدمير.

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وقال متولي، إن مؤتمرات الشباب أصبحت تمثل فرصة كبيرة للتعرف على كيفية اتخاذ القرار داخل الدولة، والتحدث بحرية كاملة فى مختلف القضايا، كما أن مؤتمر اليوم الذي يناقش تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" سيكون من أهم محاور النقاش الأساسية فيها ودور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، وقطع كل يد خارجية تُحرّك الشباب فى اتجاهات هدامة، سواء بالشائعات أو بالتمويل.

وأضاف متولي، " دائما ما تكون رسائل الرئيس فى مؤتمرات الشباب تكليفات جديدة للحكومة مثل التعليم والصحة، وقانون المحليات ومجلس الشوري، وأن هذا المؤتمر يأتى ضمن حلقات حرص الرئيس السيسىى على وضع قواعد جديدة فى تعامل الدولة مع الشباب، وكسر الحاجز بينهم والذى حرص على الحضور والمشاركة فى جميع جلسات مؤتمرات الشباب بداية من النسخة الأولى فى شرم الشيخ".