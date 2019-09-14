حبس "روميو" الفيوم 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

قررت نيابة مركز الفيوم حبس "عيد. س" 23 سنة " تاجر أغنام، لاتهامه بإشعال النيران بعرس خطيبته السابقة، بقرية الشيخ فضل التابعة لمركز الفيوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى أخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بإصابة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال بحروق متوسطة، وجرى نقل 3 حالات منهم لمستشفى قصر العيني في حين توفى الطفل عمر سيد منجود 3 سنوات بعد ساعات من وصوله المستشفى.

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تبين من تحريات الرائد محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، أن خلافًا نشب بين المتهم وخطيبته ما تسبب في انفصالهما عن بعضهما، ورفض أهل الفتاه عودتها إليه رغم الحاحه المستمر.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم انتهز فرصة إقامة عرس خطيبته السابقة "م. ع. م" 20 سنة، و تسلل إلى أحد المنازل المجاورة لمنزل "العروس" وألقى جركن بنزين على المدعوين، ثم أشعل فيهم النيران، انتقاما منها، ما تسبب في إصابة المعازيم وخطيبها "عبود. م" 22 سنة "بائع فول".

وكشف الدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم العام، أن هناك حالتين تخضعان للعلاج بقسم الحروق بالمستشفى، وأن حالة الطفلة نورهان عبد الغني، 10 سنوات غير مستقرة، وتخضع لعلاج مكثف بقسم الحروق، بينما توفى طفل.